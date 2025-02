Denuncia de desfalco en Banda del Río Salí: "Sucede en el municipio más afín al gobernador"

El ex parlamentario no dejó de señalar que el hecho tiene un contexto particularmente grave, ya que Banda del Río Salí es el municipio más cercano al gobernador, Osvaldo Jaldo, y está manejado desde hace años por la familia Monteros, quienes son considerados aliados del mandatario tucumano. En caso, Darío Monteros, padre de Gonzalo Monteros, fue intendente de esa localidad y es el actual ministro del Interior provincial. "No pasa desapercibido que esto suceda justamente en el municipio más afín al gobernador", expresó Colombres Garmendia.