Inspirarse en Taylor Swift para vender: los tips de una emprendedora tucumana de los cosméticos

Segundo paso: generar una oferta irresistible

Siguiendo esta línea, ¿cuál es el siguiente paso después de crear esa expectativa? Para Acosta, una vez que conectaste y generaste expectativa, el siguiente paso es ofrecer algo irresistible. “Tiene que ser un producto que todo el mundo quiera. Para lograr esto, es fundamental que tú, como dueña del producto, te identifiques con él. Si no te apasiona lo que vendes, será muy difícil transmitir esa emoción y atraer a tus clientes. Por eso, en mi caso, me aseguro de que todo lo que ofrezco sea algo que realmente me guste y me divierta”, argumentó.