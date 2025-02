El Gobierno nacional necesita alimentar las reservas netas

Durante gran parte del mes, la liquidación promedió los U$S 74 millones diarios (levemente por encima de la segunda parte de enero, que fue de U$S 63 millones en promedio), aunque sólo durante el 18/02 la oferta escaló a U$S 330 millones (la mayor cifra diaria desde septiembre de 2022 durante la primera edición del dólar soja), detalla Ecolatina. A criterio de la consultora, esto ayuda sustancialmente a una liquidación que asciende a U$S 1.300 millones. Sin embargo, la oferta diaria se ubica en U$S 93 millones, apenas por encima del año pasado y por debajo de las campañas del 2021/2022. Los hombres del campo esperan que el Gobierno nacional muestre más flexibilidad para bajar el peso en su actividad de los Derechos de Exportación.