Arranca una maratón de teatro nacional con poéticas diversas

El jueves a las 21 (también en Puerto Libertad) siempre dentro del mismo ciclo, se presentará “Metáfora de la rutina”, interpretada por Pablo Vignoli , Martín Abregu y Elisa Martínez. “La obra se trata sobre la construcción del sujeto, y como esa construcción se va desarrollando a través de una cotidianidad o de una rutina. Habla de cómo ese sujeto que tiene su impronta o su mirada de repente está atravesado por un otro externo. Entonces nos nace preguntarnos en la obra ¿Miro o me dicen qué mirar? ¿Siento o me enseñan qué sentir? ¿Pienso o me muestran qué pensar?” se indica en la sinopsis distribuida.