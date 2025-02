Lijo no reúne consensos y su pliego se dilata en el Senado

La caída de la sesión no pasó desapercibida para parte de la oposición política que desde un primer momento se pronunció en contra de la llegada de Lijo al máximo órgano de Justicia. Tras conocerse la decisión de la Cámara alta, el diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López se expresó en redes sociales y dijo: “Ariel Lijo no será juez de la Corte porque nos asiste la razón, porque el país clama justicia y ya no soporta más desilusiones -señaló-. Pero sobre todo porque el Senado está tan sucio que no puede darle otra trompada a la sociedad. Será Justicia, será #LijoNo”.