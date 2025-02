El Papa Francisco, aunque hospitalizado, se levanta y puede trabajar

Visitantes: en el Vaticano, los turistas rezan por la salud del pontífice

Milos fieles transitan día a día por las calles y los interiores del Vaticano. Todos esperan por la recuperación del Papa Francisco y mientras tanto rezan por él. En las cercanías al museo en donde se concentra una gran cantidad de gente. Y muchos de ellos ofrecen su opinión sobre lo que está sucediendo. “Sabemos que tiene una infección pero esperamos que se recupere. Sabemos que no está del todo bien, nos preocupa”, agregó expresó un fiel español. A su lado, otra española sostuvo: “Somos creyentes, pero es una persona con 88 años, tiene su estado de salud deteriorado. Hemos visto en las imágenes de los medios que está muy hinchado. Lo de la neumonía bilateral que sufre, a su edad, es grave, ojalá se recupere”. Los argentinos que se ven en el Vaticano son muchos. Y todos muestran su preocupación por el estado de salud del Papa. “Estamos preocupados, es una persona muy querida y lo conocí cuando era Bergoglio. Le tengo mucho aprecio y espero que se recupere”, dijo una bonaerense. “Estamos rezando por él, esperemos que salga bien”, comentó un turismo brasileño. Y una joven turista del mismo país comentó: “Él representa muchas cosas para los jóvenes y para nuestros cambios, algo que no es normal para la Iglesia Católica. Cada generación tiene otros pensamientos y él es muy moderno, comprende y no juzga, es muy distinto. Ya recé por él, pero estoy muy preocupada porque es mucho más que un Papa. Me angustia porque fue inesperado, fue un shock”.