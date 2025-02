Preocupación por el papa Francisco: quién tomó el mando en el Vaticano durante su ausencia

Por su parte, el padre Filippo Di Giacomo, especialista en derecho eclesiástico, señaló que "el papa sigue actuando, incluso desde el hospital, ya que su poder se delega en las personas a las que les dio potestad ordinaria vicarial". Sin embargo, el canon 335 del derecho canónico establece que cuando la Santa Sede queda "vacante o impedida completamente", no pueden realizarse cambios en el Gobierno de la Iglesia. No obstante, no define explícitamente qué significa que el Vaticano esté "totalmente impedido" ni cuáles serían los mecanismos a aplicar en un caso extremo.