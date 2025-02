¿La cantidad de horas que dormimos influye en nuestra masa muscular?

Tonificar nuestro cuerpo, ganar masa muscular y mejorar nuestra figura, no solo depende de una exigencia hasta el agotamiento en el gimnasio. El cargar mucho peso, hacer miles de repeticiones o realizar la actividad repetidas veces en el día no nos brindará los resultados esperados si no tenemos en cuenta un factor fundamental, el descanso. Las horas de sueño son aquellas que permitirán que la frustración de la falta de resultados desaparezca.