Seis cafeterías argentinas quedaron entre las 100 mejores del mundo

El café es una de las infusiones más consumidas del mundo. Las cafeterías que los sirven pueden ser buenas, regulares o malas, según la calidad del producto y los gustos de cada consumidor. Hasta hace relativamente poco tiempo, no existía una “guía” para determinar cuáles eran las mejores cafeterías del mundo, sino que todo se limitaba al boca en boca y las recomendaciones de internet. The World’s 100 Best Coffee Shops vino a llenar ese vacío con la confección del primer listado de las mejores cafeterías del mundo. En la elaboración de la nómina participaron más de 200 inspectores y profesionales del sector, quienes analizaron miles de cafés alrededor del mundo, y evaluaron la calidad, la innovación y la experiencia del cliente. La selección de los establecimientos se basó en la habilidad del barista, el ambiente del local, la sostenibilidad y la consistencia del producto.