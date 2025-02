Detuvieron al entrenador acusado de abusar sexualmente de una deportista argentina que fue medallista en los Juegos Olímpicos

“Pasé por mil etapas de vergüenza, de no aceptarlo, de pensar que era la culpable. Después de un tiempo lo ponés en la mesa y decís: yo tenía 12 años y no estaba en control de la situación, ¿por qué no contarlo?”, sostuvo Bosco, que tras los Juegos Olímpicos, decidió denunciar penalmente a Tulia, algo que fue el puntapié para que otras mujeres lo denunciaran.