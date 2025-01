La medallista olímpica Eugenia Bosco rompió el silencio y denunció a su exentrenador por abuso sexual

En un testimonio a LA NACIÓN, Bosco reveló: "No siento que me haya opacado. Es aceptar que pasé por mil etapas de vergüenza, de no aceptarlo, de pensar que era la culpable. Después de un tiempo lo ponés en la mesa y decís: yo tenía 12 años y no estaba en control de la situación, ¿por qué no contarlo?". El hecho ocurrió en las instalaciones del club, donde los jóvenes deportistas se hospedaban para entrenar de manera intensiva.