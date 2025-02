En los Bafta, en Londres, “Cónclave” ganó el premio a la mejor película

“Emilia Pérez”, que mezcla los diversos géneros del musical y el crimen, triunfó en la categoría de película de habla no inglesa. “Esto es demasiado bueno, no deberías haber hecho eso”, dijo el director Jacques Audiard al recibir su premio. “Este premio no es sólo para mí, sino para todos los que trabajaron incansablemente en esta película”. Agradeció a los integrantes del elenco de la película, incluida la ausente Karla Sofía Gascón, quien se encuentra en la carrera por el premio a mejor actriz principal. Zoe Saldana ganó el premio a la mejor actriz de reparto por su interpretación de una abogada que ayuda a un líder de un cartel mexicano, interpretado por Gascón, a fingir su muerte y hacer la transición de hombre a mujer.