La danza clásica exige tiempo, rigor y disciplina

- El espacio en el cual me siento más cómodo es compartiendo mis inquietudes. Actualmente mi labor principal es la dirección en el Ballet del Sur de Bahía Blanca. Pero antes que director, soy docente. y considero que esa esencia me mueve desde muy pequeño y es lo que me motiva a compartir los cursos, a compartir las inquietudes a poder repensar cómo es la práctica de la danza clásica en el presente.