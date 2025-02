Guía de viaje a Austin Texas

Visitar el campus es una linda experiencia para poder conocer la verdadera movida universitaria estadounidense. Algunos de sus puntos clave son la Tower at UT Austin, con una de las mejores vistas panorámicas de la ciudad, el Blanton Museum of Art, con una colección de arte moderno, y la LBJ Presidential Library, con el legado del expresidente Lyndon B. Johnson. También vale la pena pasear por The Drag, una avenida llena de cafeterías y tiendas universitarias donde se pueden llevar algún recuerdo de la visita.