El dólar “blue” terminó en alza, y bajan las reservas del Central

Ante una mayor demanda, el dólar “blue” registró su primera suba semanal en un mes. La cotización cerró la jornada a $ 1.200 para la compra y a $ 1.220 para la venta. El Banco Central, en tanto, compró U$S 37 millones y cerró la semana con saldo positivo acumulado de U$S 237 millones. Sin embargo, las reservas brutas internacionales cayeron U$S 88 millones en el mismo período.