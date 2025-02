Cuáles son los cinco ejercicios para mayores de 50 años que ayudan a combatir la flacidez

“Lo más importante es tener una vida activa, puesto que el músculo, si no lo estimulamos, se pierde. Y tener una cantidad de proteínas suficiente en la dieta y adaptada en todo momento a nuestros requerimientos, pero no necesariamente superior, puesto que si como más cantidad de proteína y no me muevo, voy a perder masa muscular igualmente”, señala Cuesta.