Triunfo libertario: a las PASO les quedan las horas contadas

Los votos

Por tratarse de una ley electoral, el oficialismo tendrá que comprometer a 37 senadores para que den quórum el 20 de febrero, y misma cifra -como mínimo- para sancionar el proyecto, que precisa la mayoría absoluta del Cuerpo. Es decir, Villarruel no podrá desempatar. Por eso serán clave las potenciales abstenciones o rechazos de algunos dialoguistas y el eventual acompañamiento que se espera de un puñado de kirchneristas. El senador formoseño Francisco Paoltroni (Libertad, Trabajo y Progreso), ex integrante de LLA, reveló que la suspensión de las PASO “jamás estuvo en agenda” y anunció que va a votar en contra. Diferente fue la postura de la rionegrina Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro) quien confirmó su apoyo al proyecto de ley. La senadora Sandra Mendoza expresó su postura a favor de la suspensión de las PASO y sostuvo que es un sistema que debe ser revisado en profundidad. “Yo, en lo particular, estoy de acuerdo, y no solo con la suspensión, sino que hay que trabajar más adelante sobre este tema, salga como salga desde el Senado”, manifestó a LA GACETA. En caso de que el bloque decida no acompañar la suspensión de las primarias, Mendoza fue clara: “Voy a acatar lo que decida el bloque”. Finalmente, reveló que tuvo conversaciones con el senador Juan Manzur sobre el tema y que ambos comparten una visión similar sobre la necesidad de modificar el sistema electoral.