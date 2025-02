Cuáles fueron las críticas de Domingo Cavallo que provocaron el enojo de Javier Milei

Durante una entrevista hoy en A24, el Presidente destrató a Cavallo: “Mientras él era ministro de Economía e insultaba a todo el mundo, defendía el tipo de cambio de la convertibilidad”, dijo el mandatario y añadió: “Nosotros tenemos equilibrio fiscal; él no tenía. Este programa económico es mucho más exitoso que la convertibilidad porque no tuvimos que tener una hiperinflación para hacerlo”, siguió y agregó: “Nosotros la evitamos, no la dejamos correr y reventar a la gente para mostrar un programa exitoso”.