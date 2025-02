Javier Milei explicó por qué despidió al titular de la Anses: "La agenda la determino yo"

Durante una entrevista con Radio Rivadavia, el jefe de Estado afirmó que la reforma previsional no es una prioridad del Gobierno, tras los dichos de De los Heros: “No tenía por qué hablar de un tema que no está en la agenda. La agenda política la determino yo, no un funcionario de segundo orden. La reforma previsional no puede pensarse si antes no se arregla la cuestión laboral. El 40% del mercado laboral está en el sector informal”.