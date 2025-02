Jenni Hermoso: el beso que “la dejó devastada”

La número 10 de la selección “no estaba bien”, “estaba muy agobiada y nos decía que no la dejaban (tranquila), que no paraban”, señaló Putellas, al testificar mediante videoconferencia en el juicio al ex presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF). Putellas, quien lanzó en redes la etiqueta #SeAcabó en apoyo a Hermoso y contra el machismo, contó ante el tribunal ubicado cerca de Madrid que Hermoso le decía entre lágrimas “no puedo más”.