Jenni Hermoso habría sido presionada para minimizar el beso de Luis Rubiales

El video pretendía explicar “que la acción del beso había sido un acto consentido, de cariño, de amistad, que (ella) se sentía bien y que no había pasado absolutamente nada, restándole toda la importancia”, dijo el hermano de Jenni Hermoso. Agregó que Vilda le dijo entonces “que mi hermana ya tenía una edad, que tenía ya una carrera y que si colaboraba las cosas le iban a ir bien (...) pero que si no, no se sabía qué podía pasar” y que podía haber “consecuencias tanto profesionales como personales”, continuó.