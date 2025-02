Las lecciones que deja el caso de El Mollar

Tres aspectos importantes se destacan en el cambio introducido por el Gobierno en la comuna de El Mollar. Uno es la urgencia por poner orden en una situación que parecía desmadrarse a media que avanzaba la investigación judicial por el caso de usurpación y venta de terrenos. Otro es la necesidad de aportar orden en una villa intensamente exigida para dar respuestas a vecinos y visitantes en medio de las vacaciones. En estas dos cuestiones la decisión de apartar al comisionado de El Mollar da un mensaje en cuanto a la intención de que se acomoden las cosas que tensionan la convivencia en la localidad. Y el tercero es avanzar con actitud clara frente los casos de usurpaciones e irregularidades tanto en terrenos privados como en los predios fiscales.

La investigación viene desde octubre en el marco de una acción decidida del Gobierno provincial de esclarecer lo que sucede en los terrenos de la Reserva Provincial La Angostura, que desde hace mucho tiempo arrastraba situaciones confusas, que son las que salieron a luz en los últimos meses. Si bien la pesquisa judicial avanza con cautela, a punto tal que al cabo de semanas de revelaciones de alto impacto todavía no hubo audiencias para tomar decisiones importantes –e incluso fracasó una prevista para un acuerdo de partes- y por ahora los principales sospechosos están a la espera de una audiencia de formulación de cargos. No obstante, el entramado que ocultaba la actuación de un grupo que sobre los terrenos usurpados al Estado habría lucrado con venta de terrenos, y las sospechas sobre el rol que le cupo al titular de la comuna llevaron a la decisión oficial. “Vamos a acompañar al Poder Judicial y una muestra clara de colaboración es separar al delegado comunal . Luego cuando se termine el proceso judicial veremos la situación del delegado que es mencionado en el expediente ya que alguna documentación lo podría comprometer, pero todavía no tiene ninguna imputación; aun así está separado (de la función) hasta que termine el proceso judicial”, dijo el Gobernador, que remarcó que se llegará “hasta las últimas consecuencias. Nosotros no avalamos a nadie y pedimos que la Justicia vaya a fondo, sea con funcionarios, ex funcionarios de gestiones anteriores y actuales. Que se esclarezca y que les caiga todo el peso de la ley”. El ministro del Interior, por su parte, al poner en funciones al reemplazante, expresó que se pretende “tener una comuna en pleno funcionamiento con los servicios básicos. Es un lugar turístico y en estos tiempos de vacaciones hay que brindar servicios a vecinos y veraneantes”.

La dura decisión debería servir para advertir la necesidad de ordenar las administraciones y de buscar la forma de llevar claridad al proceso de gestión de la cosa pública, que en muchas zonas se ha desenvuelto sin control, y que es lo que ha generado la reacción del Gobernador, cuando expresó que : “queremos que se terminen las usurpaciones en Tucumán y vamos a sostener el respeto a rajatabla la propiedad privada y el patrimonio del gobierno de la provincia como son los terrenos fiscales”.