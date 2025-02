Las hierbas que podés agregar al mate parar aliviar el estrés y calmar el sistema nervioso

Una tiktoker llamada Martina que se describe como health coach, cuyo nombre de usuario es @healthyliv.in, publicó un llamativo video enseñándoles a sus seguidores cómo prepara un mate anti estrés titulado: "Cómo armo el mate para que no me altere el sistema nervioso, me caiga súper bien a nivel digestivo y no me inflame". En cuestión de horas, sus consejos se viralizaron.