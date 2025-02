Milei, CFK, populismo y polarización: cuando las acusaciones de ser un “facho” se banalizan

Lo más notable es que el gobernador, a quien se acusa o por mala praxis o bien por obediencia debida, de ser el responsable de un agujero al Tesoro Nacional de casi U$S 20 mil millones por todas las gestiones que le salieron mal cuando fue funcionario nacional (YPF, cupón PBI, Aerolíneas Argentinas, etc.) es la contracara política del cristinismo dentro del PJ enfrentado, tal como está, con Máximo Kirchner y su madre. Su último hito de despegue fue un acto con 35 intendentes donde se propuso un frente no cristinista, desdoblar los comicios provinciales y reponer las reelecciones indefinidas de los jefes comunales.