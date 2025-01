Cristina Kirchner reclamará ante la Justicia que Anses le devuelva la jubilación de privilegio

Con la negativa por parte de la gestión libertaria de devolver los $21.827.624 mensuales que percibía la ex presidenta, la contienda se debatirá en la Justicia Federal de la Seguridad Social, en donde el representante de Cristina sostiene que debe reintegrarse la jubilación porque “la pensión de los ex presidentes no se les otorga por el buen desempeño, sino por el mérito de haber sido elegidos por el pueblo como presidentes de la Nación”.