Alfredo De Angeli dijo que habrá alianza entre el PRO y LLA, pero será "distrito por distrito"

Por último, De Angeli ratificó que su bancada no va a votar a favor de la designación del juez Ariel Lijo en la Corte Suprema de Justicia. "El pliego de Lijo el PRO no lo va a acompañar. Es una decisión tomada orgánicamente dentro del partido. Ahí no estamos de acuerdo (con el oficialismo). Tiene que ser una persona que tenga el mayor de los consensos y no los tiene", sentenció.