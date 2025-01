Luis Juez dejó la presidencia del PRO en el Senado y aseguró: "Acompañaré a Milei desde mis convicciones"

Por último, recordó que uno de los motivos de dejar su cargo fue su postura en la expulsión del senador Edgardo Kueider, que no compartió con los miembros de su partido. "Yo no soy un miserable, no hago nada por especulación. Simplemente entiendo que después de tomar algunas decisiones que no fueron compartidas por algunos dirigentes, no es correcto que yo siga presidiendo una bancada sin ser de ese partido, porque los perjudico en la toma de decisiones", explicó.