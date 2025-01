El cepo cambiario llegaría a su fin en diciembre, según el Bank of America

El Gobierno buscaría obtener entre U$S 11.000 y U$S 15.000 millones, aunque el BOFA no descarta que el FMI apruebe hasta U$S 20.000 millones debido a los vencimientos de deuda con el organismo. Entre 2025 y 2028, Argentina deberá afrontar pagos por U$S 21.000 millones.