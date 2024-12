Luis Juez apoyará la expulsión de Edgardo Kueider del Senado: “No se puede convivir con los corruptos”

“No me importa si perdemos la mayoría ni quién lo va a reemplazar. Lo que hizo Kueider nos lastima enormemente y no tiene que haber especulación con este tema. En estas cosas no podemos regalarle las banderas de la lucha contra la corrupción. Con Kueider soy terminante. El problema de la Argentina no es ideológico, es de valores. No me importa cómo piense quien lo reemplace a Kueider, no quiero q sea corrupto”, insistió.