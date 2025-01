El Gobierno de Milei anunció que baja las retenciones al campo y las elimina para las economías regionales

Al justificar la medida, dijo que consideró el contexto de baja de precios internacionales de las commodities y la sequía que aquejó a los productores. "La razón por la que no podemos hacerlo permanente es porque no tenemos los recursos. Pero sí queríamos darle la señal al campo, particularmente que es un sector que tanto apoya al país, que estamos encima de su situación. No nos es indiferente", añadió.