Luis Caputo confirmó que se reunirá con la Mesa de Enlace para analizar la situación del campo

En particular, las cuatro entidades reclamaron un “alivio fiscal inmediato” mediante la reducción de impuestos, en particular de las retenciones a las exportaciones, que pasado, solo contando las principales cadenas granarias, aportaron al fisco por ese concepto más de U$S5.300 millones, el 80% de de la recaudación total del tributo, que aunque es llamado “retención” no tiene en realidad devolución y es un liso y llano impuesto, consignó Infobae.