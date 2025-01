Nicolás Sánchez no continuará en Lawn Tennis y anunció su retiro del rugby: "Siempre será parte de mi vida"

"El rugby me dio mucho más de lo que podría haber imaginado. Me enseñó valores como el trabajo en equipo, la humildad, el respeto y la resiliencia. Pero, sobre todo, me permitió conocer personas extraordinarias: amigos, entrenadores, rivales y todos aquellos que me acompañaron en este camino. Agradezco profundamente a mi familia, amigos y a todos los que estuvieron a mi lado en cada partido, en cada triunfo y en cada derrota. Su apoyo fue siempre muy importante. También quiero agradecer a los clubes, selecciones y equipos que confiaron en mí y me permitieron vivir este sueño", dijo.