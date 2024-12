Nicolás Sánchez fue elegido el Deportista del Año y cerró un 2024 perfecto

El año de Sánchez fue de menor a mayor. La primera parte del 2024 jugó en Japón y cuando regresó a Tucumán recibió el ofrecimiento de Lawn Tennis y no lo dudó en calzarse la camiseta de los “Benjamines”, para llevar al club de sus amores a conseguir títulos históricos. “Cuando llegó a Tucumán no tenía pensado seguir jugando, sin embargo surgió la posibilidad y terminó siendo algo hermoso. Nicolás es así, va decidiendo su vida en el momento. Y lo que más me gusta de él es que a pesar de todo lo que logró en el rugby, nunca perdió la humildad. Sigue siendo el mismo de siempre”, reveló Florencia.