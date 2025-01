"Si las elecciones fueran hoy sacaríamos el 50% de los votos", aseguró Javier Milei

Por último, Milei dejó claro que su permanencia en el poder será limitada y que no tiene intenciones de hacer carrera más allá de su actual mandato como presidente. “Yo tomo la presidencia como un trabajo: tengo que bajar la inflación, bajar la pobreza, terminar con la inseguridad y hacer crecer la economía. Y cuando termine, me voy a dedicar a dar conferencias, no voy a hacer política”, finalizó.