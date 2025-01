Sturzenegger: “El macrismo casi que me usó de chivo expiatorio de cosas que yo no tenía nada que ver”

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, criticó el trato que recibió durante el gobierno del ex presidente Mauricio Macri, cuando estuvo al frente del Banco Central. "El macrismo hasta casi que me usó de chivo expiatorio de cosas que yo no tenía nada que ver", reprochó el actual funcionario de Javier Milei.