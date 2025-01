El campo espera señales y una menor carga impositiva

En las últimas semanas del 2024, tres empresas proveedoras de insumos para el campo se declararon en default. En una comunicación oficial a la Comisión Nacional de Valores, las empresas de insumos para el agro, los Grobo y Agrofina confirmaron que no pudieron cumplir con el pago de un pagaré bursátil por U$S 100.000. Además anticiparon complicaciones para pagar deudas por U$S 10 millones hasta marzo. Días antes, Surcos, otra firma del sector, informó de un embargo por más de U$S 7,5 millones.