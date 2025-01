¿Por qué se forma el sarro en las pavas y cómo quitarlo con un truco casero?

Trucos caseros para sacar el sarro de la pava

Para quitar el sarro de estos elementos es necesario saber cuáles son los ingredientes que sirven. El detergente, el jabón y la lavandina no lograron dar buenos resultados. Por el contrario, pierden su efectividad porque no se disuelven de manera rápida y no tienen ningún efecto sobre la adherencia del sarro.