“Esto será disruptivo”: Juan Sebastián Verón defendió el modelo mixto de SAD en Estudiantes y desafió al fútbol argentino

El presidente de Estudiantes aseguró que la asociación con Gillett, quien invertirá entre 150 y 160 millones de dólares, no pone en riesgo la esencia del club. “Esto no es una SAD como las de Europa. Es un sistema mixto que garantiza que, si el fútbol profesional no cumple las expectativas, el resto del club no se verá afectado”. Según Verón, este modelo es único y disruptivo. “En seis meses, todos los clubes van a querer hacer lo mismo”, afirma.