El Tribunal Supremo de Entre Ríos dispuso la libertad de Sergio Urribarri en medio de la feria

La resolución judicial también incluyó la liberación de Juan Pablo Aguilera, ex funcionario legislativo y cuñado del ex gobernador, quien había presentado un recurso similar a través de su defensa, integrada por los abogados Fernando Burlando, Leopoldo César Cappa y Javier Ignacio Baños, quienes argumentaron que la medida de prisión preventiva debía ser revocada mientras el caso no alcanzara una sentencia firme.