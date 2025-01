La confesión de Lautaro Martínez sobre la sequía goleadora que atraviesa en Inter: “Es el peor momento”

“Al principio del calendario descansé poco, no me preparé como quería. Fue un tiempo corto. Ahora siento que estoy recuperando la forma, que estoy volviendo en términos de juego y equipo. Estoy tranquilo aunque no llegue el gol, hay otros compañeros que están marcando y eso es lo importante. Lo único que importa es que ganemos”, dijo el “Toro”. Los números de la temporada son bastante regulares: anotó siete goles y dio cuatro asistencias. Estos datos, sin embargo, no son tenidos en cuenta por el delantero. “El grupo reconoce el trabajo que hago por ellos y eso es importante. Cuando no marco, siempre intento aportar al equipo y lo estoy haciendo; estoy contento por ello”, comentó.