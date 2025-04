Desafío libertario: conquistar bancas sin romper alianzas

Tras conocerse las candidaturas presentadas en las provincias, no fueron pocos los analistas que pusieron foco en la implosión de la oferta opositora –incluidas las listas libertarias- y afirmaron que algunos gobernadores dialoguistas, como Gustavo Sáenz en Salta, Carlos Sadir de Jujuy y Hugo Passalacqua en Misiones, no tendrán inconvenientes en ratificar los triunfos que tuvieron hace dos años y seguir teniendo bajo control a sus respectivos palacios legislativos. Con las listas ya cargadas en los tribunales de cada distrito gana terreno en el mundo de los trascendidos un acuerdo verbal entre el Gobierno nacional y los jefes provinciales para no interferir en estos comicios, con la premisa de mantener el apoyo de sus representantes en Diputados y el Senado.