Javier Milei y Fátima Florez asistieron a un recital y cantaron eufóricos los éxitos de Sandro

El saludo del imitador Fernando Samartín

Fernando Samartín, de 39 años, es imitador de Sandro desde hace 20 años. Comparte profesión con Florez, de quien es amiga, según contó en un momento del show. “Hace un tiempo le mandé un mensaje a una amiga [Florez] y le dije ‘me gustaría que estés en el Gran Rex’. Me mandó un audio diciendo ‘ya sé, no solo ya sé, sino que ya tengo mi entrada y voy a ir... no voy sola, somos 10′”, contó el Samartín sobre su diálogo con Florez.