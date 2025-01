Un año después, salieron a la luz los detalles de la separación de la China Suárez y Rusherking

"Él tomó la decisión de separarse de ella. No era algo que podían solucionar de acá a unos meses. Me contaron que, hace dos semanas, se desató una fuerte crisis que no fue de un día para el otro. Tiene que ver con el desgaste, las discusiones y las diferentes formas de ver la vida. Había cosas en las que no se ponían de acuerdo bajo ningún punto de vista. Hablo de cosas importantes de la vida, no era algo que pudieran solucionar de acá a tres meses", determinó Etchegoyen.