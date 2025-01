Dieta B.R.A.T.: qué es y cómo puede ayudarte a aliviar el dolor de estómago

"Las bananas son excelentes porque son fáciles de digerir y no irritan el estómago ni el tracto gastrointestinal superior", afirma Julie Upton, cofundadora de Appetite for Health. Esta fruta rica en fibra no solo mantiene el sistema en orden y ayuda a recuperarse de la diarrea, sino que la vitamina B6 también reduce la hinchazón causada por la retención de líquidos y el magnesio ayuda a relajar los músculos.