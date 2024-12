La verdad detrás de la adopción de Jorge Lanata y su vínculo único con su mamá

Un vínculo eterno

A pesar de las adversidades, Lanata siempre valoró el espíritu indomable de Angélica. “Pensé muchas veces ‘¿por qué no se quiere morir?’. Y, ¿sabés qué? Ella no se quería morir. Vivió conmigo hasta el final. Me enseñó lo que significa resistir”, confesó.