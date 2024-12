“No me da miedo la muerte": 10 frases de Jorge Lanata que definieron su personalidad

Sobre la libertad y la resistencia:

“A mí, desde que nací, todo el mundo trata de moldearme. La gente, por ejemplo, quiere que deje de fumar, pero lo que les molesta no es, en realidad, que fume, sino que no les obedezca. (...) Nos admiran porque no nos dejamos tocar el culo en un mundo tan mierda como la televisión, pero en el fondo nos odian porque estamos ahí, refregándoles en la cara que hay tipos que pueden resistir”. (Del libro "Lanata: secretos, virtudes y pecados del periodista más amado y odiado de la Argentina", de Luis Majul.)