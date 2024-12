Síndrome de intestino irritable: cómo reconocerlo y qué alimentación seguir para evitar complicaciones

Cómo se diagnostica el síndrome de intestino irritable

El síndrome de colon irritable no causa cambios en el tejido intestinal ni aumenta el riesgo de tener cáncer colorrectal. Según explica el National Institutes of Health de Estados Unidos, para diagnosticar el SII los médicos no necesariamente utilizan pruebas o exámenes, sino que se basa en la repetición de los síntomas.