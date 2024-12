Caso Nora Dalmasso: la Justicia cordobesa encontró pruebas genéticas de un nuevo sospechoso

El fiscal Julio Rivero había admitido durante su alegato que no podía acusar a Macarrón. “No puedo acusar por acusar. No puedo sostener que la mató un sicario, no sólo porque no existe prueba de eso, sino porque hay pruebas de que la víctima tuvo sexo consentido. El sexo consentido echa por tierra un acuerdo criminal”, dijo aquella vez.