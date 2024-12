La confesión de Franco Colapinto tras quedarse afuera de la Fórmula 1: "Me subieron un poco crudo al auto"

Según fuentes cercanas, James Vowles, jefe de Williams, no estaba dispuesto a liberar a Colapinto sin una suma considerable de dinero por su ficha. Aunque se evaluó un posible préstamo, esta opción no prosperó. Frente a esta situación, el piloto argentino aseguró: “Si no corro voy a ser el mejor piloto de reserva que va a haber. Hay que estar preparado y listo”.