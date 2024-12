El movimiento que favorecería la continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1

El buen desempeño del nacido en Pilar en la Fórmula 2 no pasó desapercibido para los equipos de la F1. En las últimas horas, el ex piloto y actual analista, Marc Surer, destacó el potencial de Colapinto para ocupar un asiento en la escudería francesa. Sin embargo, Jack Doohan sigue siendo la opción principal dentro de Alpine “Si Doohan no logra consolidarse, Colapinto es un piloto que merece ser considerado. Es veloz y tiene talento, aunque aún debe pulir su estilo. Es un diamante en bruto”, señaló Surer.